МЧС усиливает группировку спасателей в Краснодарском крае

Москва, 25 октября. Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетает в Краснодарский край, где спасатели занимаются устранением последствий подтопления. Группировка спасателей в регионе будет увеличена, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Из-за разгула стихии в Туапсинском районе эвакуировали более 100 человек.

«Для контроля хода ликвидаций последствий прохождения циклона в пострадавшие районы вылетает оперативная группа МЧС России во главе с министром Евгением Зиничевым», — констатировали в ведомстве.

В МЧС было принято решение об усилении группировки спасателей в Краснодарском крае. В Туапсинский район и в Сочи будут направлены более 100 спасателей и около 30 единиц техники аэромобильной группировки.

В это время председатель исполкома Российского союза спасателей Сергей Щетинин рассказал, что следует предпринять людям, попавшим в зону бедствия. Он отметил, что не следует выходить на улицу. При любой возможности самым безопасным будет оставаться внутри зданий, на уровне второго или третьего этажей. Кроме того, он подчеркнул необходимость внимательно слушать команды спасательных служб, которые сообщают населению о дальнейших путях эвакуации.

«То есть система в работе, она работает уже не первый раз, и довольно эффективно», — приводит слова Щетинина «Царьград».

Напомним, по последним данным, в Туапсинском, Апшеронском районах Краснодарского края, а также в Лазаревском районе городского округа Сочи подтоплены 27 населенных пунктов. По некоторой информации, два человека погибли, трое пострадали.

Федеральное агентство новостей ведет прямой репортаж с места событий.