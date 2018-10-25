Великобритании невыгодно создание однополярного мира — эксперт о вмешательстве в выборы США. ФАН-ТВ

Вопрос вмешательства в выборы президента США не теряет своей актуальности. В Москве эксперты обсудили, кому это могло быть выгодно и изменят ли промежуточные выборы позицию американских элит относительно этой ситуации.

В Общественной палате РФ журналисты встретились с основателем американской организации «Институт Шиллера» Хельгой Зепп-Ларуш. На встрече обсудили наиболее острые вопросы взаимоотношений двух стран — России и Соединенных Штатов. Хельга Зепп-Ларуш отметила, что изначальной позицией президента США Дональда Трампа было укрепление национальной американской экономики. Именно следуя своей предвыборной кампании, он выходит из международных договоров и соглашений. Выход американцев из договора РСМД дал повод по-новому посмотреть на существующее противостояние.

«По сути, такие ракеты, подобного класса, есть у всех государств по периметру нашей страны. Такие ракеты есть у Китая, Индии, Пакистана, Ирана, Саудовской Аравии. То есть, по сути, у всех. Но этих ракет нет у Америки и России. И поэтому в условиях усиления конкуренции великих держав, в условиях неопределенности, в условиях турбулентного мира, думаю, этот договор является отчасти плюсом, отчасти минусом для российской безопасности. Вдобавок понятно, что американцы нарушают этот договор, есть ряд техники, которая вообще подпадает под нарушение этого договора», — считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

В настоящее время в США назревает скандал, считает эксперт. Америка приближается к промежуточным выборам, благодаря которым станет понятно, действительно ли можно говорить о вмешательстве в их результаты. Хельга Зепп-Ларуш убеждена: Великобритания не заинтересована в создании однополярного мира. Сговор Хиллари Клинтон и Британии основан на недопущении сотрудничества с Россией, о котором говорил Трамп в предвыборный период. Поэтому результаты и чистота выборов 2016 года в настоящее время остаются под сомнением.

«После завершения встречи в Хельсинки и президент Трамп, и президент Путин охарактеризовали ее как историческую и исключительно успешную. Но по возвращении в США президент Трамп столкнулся с неолиберальными демократами и консервативным крылом в республиканской партии, которые фактически пресекли все то, что могло бы быть там достигнуто. Я думаю, что новая встреча двух президентов принесет некие удивительные результаты: даст новое видение разрешения системного кризиса, который сейчас имеет место быть», — рассуждает основатель организации «Институт Шиллера» Хельга Зепп-Ларуш.

Эксперты считают, что лидерам четырех государств — России, США, Китая и Индии следует договориться для решения многовековых проблем. При взаимодействии можно будет уделить достаточно внимания развитию технологий в космическом пространстве, совершенствованию изучения почвы для сельского хозяйства и ликвидации разрыва между богатым и бедным населением.