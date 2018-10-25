Госдума поддержала законопроект об упрощенном гражданстве РФ для соотечественников

Депутаты Государственной думы в первом чтении единогласно поддержали внесение изменений в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».

Законопроект наделяет президента РФ полномочиями определять категории граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

«Мы считаем, что ситуация с помощью соотечественникам является сегодня острой и приоритетной для России. Недавние решения на Украине с обострением религиозно-политической ситуации могут привести к увеличению числа беженцев на территории РФ. Это закон политический», — рассказал депутат о предпосылках для законопроекта.

Согласно законопроекту, в упрощенном режиме в скором времени смогут получить гражданство соотечественники из стран со «сложной политической обстановкой».

«Это страны, где по сути нарушаются права человека, где есть угроза человеческой жизни в результате вооруженных конфликтов или политического переворота. Понятно, что таких стран может быть сколько угодно много, но в приоритете будет находиться Украина, где произошла насильственная смена режима», — отметил парламентарий.

Также законопроект предполагает введение облегченной процедуры получения гражданства для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Такие люди смогут подавать заявление на гражданство при наличии разрешения на временное проживание, минуя обязательную для этой процедуры регистрацию по месту жительства.

«Часто эти люди находятся в РФ практически нелегально, они не могут зарегистрироваться, прописаться, сейчас даже родственники не хотят их прописывать, что приводит к тому, что у нас растет рынок услуг по предоставлению регистрации, этот рынок криминализируется, там растут риски — не только коррупционные, но и экстремистские», — рассказал депутат.

При этом тот факт, что требование о наличии у участников госпрограммы разрешения на временное пребывание или вида на жительство в РФ, по мнению авторов инициативы, обезопасит россиян от распространения опасных заболеваний и террористических угроз — ведь при оформлении этих документов иностранные граждане проходят медицинское освидетельствование и дактилоскопию.

«Важно, что решение об упрощенном порядке получения российского гражданства будет принимать лично глава государства, руководствуясь гуманитарными целями и принципами гуманизма», — отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Спикер также отметил, что этот законопроект «направлен на реализацию послания президента РФ Федеральному собранию, где Владимир Путин говорил о том, что необходимы меры, которые позволят серьезно усовершенствовать процедуру предоставления гражданства России для тех, кто хочет принести пользу и работать на благо нашей страны».

Авторы законопроекта подчеркивают, что внесение изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» позволит стимулировать соотечественников за рубежом к переезду в Россию.