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Володин: Россия благодарна Таджикистану за внимание к русскому языку

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Володин: Россия благодарна Таджикистану за внимание к русскому языку

Москва, 25 октября. Россия благодарна Таджикистану за внимание к русскому языку, роль которого закреплена в конституции республики, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он рассказал на встрече с председателем верхней палаты парламента Таджикистана Махмадсаидом Убайдуллоевым.

По словам Володина, Россия ценит то, что Таджикистан делает для развития русского языка, его преподавания в школах. В конституции страны русский язык закреплен как язык межнационального общения. Володин назвал это «важным фактором развития отношений» межу странами.

Ранее президент России Владимир Путин отметил выход отношений Москвы и Душанбе на новый уровень. Отношения между Москвой и Душанбе за последние 25 лет вышли на новый уровень союзничества и партнерства, заявил президент. 

Страны наладили политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, научно-техническое и военное взаимодействие.

Володин: Россия благодарна Таджикистану за внимание к русскому языку

Автор: Алия Садыкова
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