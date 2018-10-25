Река вышла из берегов и затопила больницу в Сочи: опубликовано видео

Сочи, 25 октября. Река Хоста в одноименном районе Сочи вот-вот выйдет из берегов, из-за обильных ливней уровень воды поднялся очень сильно. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео, снятое очевидцами.

Первый этаж Хостинской городской больницы затоплен, подтопление угрожает десяткам домовладений.

Напомним, на Краснодарский край обрушились мощные ливни. Сильнейший удар принял на себя Туапсе, где затопленными оказалось несколько городских районов. Эвакуированы около 400 человек, по меньшей мере 2 человека погибли. В Краснодарский край уже вылетел глава МЧС России.