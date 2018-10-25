Путин поприветствовал участников Международного гуманитарного форума в Баку

Москва, 25 октября. Российский лидер Владимир Путин в своем обращении пожелал удачи организаторам и участникам Международного гуманитарного форума в Баку, который в 2018 году посвящен творчеству и развитию человека. Обращение главы РФ зачитала вице-премьер России Ольга Голодец.

Российский президент напомнил, что Баку в шестой раз принимает данный форум, в котором принимают участие представители государственных ведомств, неправительственных организаций, парламентарии и научные деятели, а также представители культурной сферы и СМИ.

«В этом году встреча посвящена теме весьма значимой для современного общества — формированию нового мира и нового человека, творчеству и развитию человека», — следует из обращения Путина.

В обращении также указано, что в рамках мероприятия намечены детальные дискуссии по многим актуальным вопросам, которые касаются модернизации существующих систем. Путин пожелал плодотворных успехов участникам форума.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев принимает сегодня участие в открытии шестого Международного гуманитарного форума в Баку. Инициаторами организуемого с 2010 года мероприятия являются президенты Азербайджана и Российской Федерации.