Суд постановил закрыть страницу активиста из Саратова в Facebook
Саратов, 25 октября. Октябрьский районный суд Саратова постановил закрыть страницу активиста местного отделения «Открытой России» Алексея Лукьянова в Facebook.
Деятельность движения «Открытая Россия» признана нежелательной на территории РФ. Суд постановил закрыть страницы саратовского отделения организации в «ВКонтакте» и в Facebook. Кроме того, было вынесено решение о закрытии страницы Лукьянова, на которой он размещал информацию о деятельности движения.
«Нахождение в открытом доступе в Интернете подобной информации нарушает права Российской Федерации и права неопределенного круга лиц, в том числе право граждан на гарантированную Конституцией Российской Федерации жизнь в правовом государстве», — приводит текст решения саратовского суда News.ru.