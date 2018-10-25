Суд постановил закрыть страницу активиста из Саратова в Facebook

Саратов, 25 октября. Октябрьский районный суд Саратова постановил закрыть страницу активиста местного отделения «Открытой России» Алексея Лукьянова в Facebook.

Деятельность движения «Открытая Россия» признана нежелательной на территории РФ. Суд постановил закрыть страницы саратовского отделения организации в «ВКонтакте» и в Facebook. Кроме того, было вынесено решение о закрытии страницы Лукьянова, на которой он размещал информацию о деятельности движения.