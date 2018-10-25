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Саратовский депутат запустил эксперимент по выживанию на «министерских макарошках»

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Саратовский депутат запустил эксперимент по выживанию на «министерских макарошках»

Саратов, 25 октября. Депутат Саратовской областной думы от партии КПРФ Николай Бондаренко решился на эксперимент по выживанию на «министерских макарошках», в рамках которого намерен прожить целый месяц на 3,5 тысячи рублей. На данную сумму он будет покупать продукты и сообщать о ходе эксперимента в Instagram.

Привнести «что-то новое» в свою жизнь парламентарий решил после публичного спора с министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. По ее словам, 3,7 тысячи рублей в месяц должно с лихвой хватить на то, чтобы «поддерживать физиологические потребности». При этом Соколова подчеркнула, что ее оппонент отличный кулинар, а «макарошки стоят всегда одинаково».

Чиновницу впоследствии отправили в отставку, а депутат от КПРФ решил проверить высказанные в его адрес заявления и призвал Соколову провести эксперимент. От экс-министра ответа не последовало, однако Бондаренко от своих намерений не отказался, передает телеканал «360».

Видео с отчетами о том, как он закупается на рынках, парламентарий публикует в социальной сети. Во время эксперимента, по его словам, Бондаренко сталкивается с различными препятствиями и сетует на то, что в продуктовую корзину больше не входят «обыденные радости жизни».

«Я приступил к «министерской диете» и хочу сказать, что это непросто! 875 рублей на целую неделю…», — обратился он к подписчикам.

Стоит отметить, что большинство пользователей Instagram поддержали Бондаренко и даже описали траты своих семей в комментариях к публикациям.

Саратовский депутат запустил эксперимент по выживанию на «министерских макарошках»

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал произошедший в Саратовской области спор. Политик считает, что прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц можно, но только при скудном питании. При этом он подчеркнул, что голодная смерть тем, кто попытается прожить на 100 рублей в день, возможно, и не грозит, однако разнообразия в питании тем не менее хочется всем.

Автор: Екатерина Кухарева
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