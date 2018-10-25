Названы сроки выплат вкладчикам лишенных лицензий «Уралтрансбанка» и «Союзного»

Москва, 25 октября. Выплаты вкладчикам банков «Союзный» и «Уралтрансбанк» начнутся не позднее 8 ноября текущего года, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

25 октября стало известно, что Центробанк лишил лицензий «Союзный» и «Уралтрансбанк». В АСВ назвали сроки выплат страхового возмещения вкладчикам этих банков.

Отмечается, что они должны начаться не позднее 8 ноября. До 1 ноября будут отобраны банки-агенты, которые помогут максимально быстро реализовать эти выплаты.

Как рассказали в агентстве, страховое возмещение составит 100% суммы вкладов, однако не более 1,4 миллиона рублей в совокупности.