Западные СМИ признали провальными учения НАТО Trident Juncture

Западные СМИ признали провальность учений НАТО. Федеральное агентство новостей представляет перевод стати «NATO forces are gathering for a massive exercise, and US troops are getting injured and ships damaged before it even starts» («Силы НАТО готовятся проводить военные учения в Балтике, и у США уже есть раненные военнослужащие и сломанная техника»), опубликованной изданием Business Insider.

Самые масштабные учения НАТО за почти два десятилетия Trident Juncture начнутся 25 октября. Десятки тысяч солдат вместе с военной техникой уже были отправлены в Норвегию и Северную Атлантику. Еще на подготовительном этапе американские солдаты начали испытывать определенные трудности.

Десятки тысяч военнослужащих НАТО собрались в Норвегии, чтобы принять участие в крупнейших военных учениях альянса за почти два десятилетия. Учения официально начинаются 25 октября, но подготовка к учениям в суровых окрестностях Северной Атлантики и Скандинавии не прошла полностью гладко.

Во вторник четверо военнослужащих США получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия, когда они доставляли груз в Конгенс-Груве (Норвегия) в поддержку этого мероприятия.

«Авария произошла, когда три машины столкнулись, а четвертое транспортное средство соскользнуло с дороги и опрокинулось, пытаясь увернуться от столкновения с другими тремя машинами», — говорится в заявлении Объединенного информационного центра США (JIC).

Один из солдат был выписан вскоре после госпитализации, состояние на конец вторника троих других стабильное, но они все еще находились под наблюдением. Поврежденные транспортные средства были переданы на ремонт базе в Баумхолде, Германия.

Проблемы возникли и с американскими кораблями. Десантный корабль-док USS Gunston Hall, входящий в группу кораблей морской пехоты, был отправлен назад в порт в Рейкьявике (Исландия) после того, как в понедельник морской шторм нанес серьезный ущерб кораблю, а находящиеся на нем моряки получили травмы.

6-й флот США, который контролирует операции в Атлантике вокруг Европы, заявил, что колодезная палуба корабля, а также несколько десантных кораблей на борту были повреждены в результате морского шторма. USS Gunston Hall уже вернулся в порт для оценки ущерба, хотя изначально расписание этого не предусматривало.

Раненые матросы получили медицинскую помощь и вернулись к исполнению своих обязанностей.

Десантно-вертолетный корабль-док USS New York также вернулся в Рейкьявик. По сообщению флота, он «пробудет в убежище под защитой от бушующих вод до дальнейшего уведомления».

Представитель 6-го флота сказал в интервью для издания Navy Times, что «шторм бросает вызов [Gunston Hall], но в пределах его возможностей», и что USS New York «будет оставаться в порту, пока ситуация не станет безопасной». Он также добавил, что пока неясно, повлияет ли отсутствие двух кораблей США на эти учения.

В учениях Trident Juncture будет задействовано около 50 000 солдат, матросов, морских пехотинцев от всех 29 членов НАТО, а также Швеции и Финляндии. Территориально учения пройдут в Скандинавии, а также водах и воздушному пространству Балтийского моря и Северной Атлантики.

Когда такое количество людей и военной техники задействуют в учениях, они редко обходятся без инцидентов.

В июне, когда около 18 000 человек из 18 стран приняли участие в учениях Sabre Strike 18 в Восточной Европе, во время дорожного марша на юге Литвы столкнулись четыре бронемашины Stryker Army.

Пятнадцать солдат тогда были доставлены в местную больницу, 10 из которых были вынуждены остаться там на ночь, однако затем все вернулись к исполнению своих обязанностей.