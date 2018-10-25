Точка невозврата пройдена: в Госдуме рассказали о «похоронах» ДРСМД в США

Москва, 25 октября. Соединенные Штаты похоронили ДРСМД в нынешнем виде, шансов на то, что соглашение будет реанимировано, нет. Об этом в четверг сообщил журналистам глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов.

Он констатировал, что американская сторона наглядно показала, что «в старом виде ДРСМД она похоронила, и шансов на то, что это будет реанимировано, нет».

Шаманов подчеркнул, что «точка невозврата пройдена».

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что США не собираются соблюдать ДРСМД, когда Москва якобы его нарушает. По словам 45-го главы Белого дома, Вашингтон намерен наращивать свой ядерный потенциал до того момента, пока остальные «не придут в себя».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет получить более развернутое пояснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать контрмеры для обеспечения своей безопасности.