Покупателям российской дорожной техники могут предоставить скидки

Москва, 25 октября. Покупатели российской дорожной техники могут получить скидки. Соответствующее предложение выдвинуло министерство промышленности и торговли РФ, инициатива содержится в разработанном ведомством проекте постановления правительства страны.

Согласно документу, скидку 15% могут получить покупатели строительно-дорожной, коммунальной лесозаготовительной и прицепной техники российского производства. Предполагается, что скидка будет предоставляться за счет средств федерального бюджета.

При этом, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, покупатели из Сибири, Дальнего Востока, Республики Крым, города Севастополь и Калининградской области получат скидку в размере 20%.

Ранее Мантуров сообщил, что до 2024 года в России построят 130 мусороперерабатывающих заводов.