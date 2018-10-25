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США передадут Турции два истребителя F-35, несмотря на покупку С-400

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США передадут Турции два истребителя F-35, несмотря на покупку С-400

Анкара, 25 октября. Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в марте 2019 года США передадут Анкаре еще два истребителя F-35 Lightining II, пишет газета Yeni Safak.

«Третий и четвертый самолеты будут переданы в марте следующего года», — сказал министр.

Он обратил внимание на наличие некоторых сложностей с американцами из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. На данный момент ситуация выровнялась, американские F-35 будут размещены на авиабазе в Малатье, где сейчас создается соответствующая инфраструктура.

Напомним, ранее стало известно, что в октябре 2019 года в Турции начнется развертывание российских зенитных ракетных систем С-400.

Автор: Тимур Румянцев
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