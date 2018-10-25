Россияне назвали самые желанные профессии для своих детей

Москва, 25 октября. Большинство россиян хотели бы видеть своих детей врачами и учеными, об этом говорят данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Исследователи поинтересовались у россиян, какие бы профессии или род занятий они желают для своих детей или внуков.

Профессии предлагалось оценить по пятибалльной шкале. Выяснилось, что большинство жителей России предпочтительной для своих детей видят профессию врача (4,17 балла из пяти возможных).

Как пишет РИА Новости, на втором месте оказался труд ученого с 3,78 балла. Кроме того, россияне хотели бы видеть подрастающее поколение бизнесменами (3,4 балла).

Самым нежелательным вариантом для выбора детей назвали профессию священнослужителя. Она набрала всего 1,85 балла. Таким образом, 64% россиян не хотели бы видеть детей священником. В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.