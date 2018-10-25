Глава МЧС РФ вылетает в затопленный Краснодарский край

Москва, 25 октября. Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев отправится в Краснодарский край, где из-за мощного подтопления, вызванного ливнями, погибли 2 человека. Глава ведомства будет контролировать процесс ликвидации последствий наводнения.

«Для контроля хода ликвидации последствий прохождения циклона в пострадавшие районы вылетает оперативная группа МЧС России во главе с министром Евгением Зиничевым», — приводит ТАСС комментарий источника в МЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районах в зоне подтопления оказались 1,7 тысячи домов, спасатели эвакуировали около 400 человек.