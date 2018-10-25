Деталь адской машины: Роман Носиков о пока не созданной «православной партии» в России
По честным телеграм-каналам и неподкупным СМИ прошла весть о том, что в России начато строительство православно-монархической партии. Заявляется, что в нее войдут те, кто не смог найти возможности приложения творческих сил в ныне существующих политических механизмах, а также люди, мобилизованные обострением в церковной жизни в связи с враждебными действиями Константинопольского патриархата в адрес Русской православной церкви.
Не знаю, насколько соответствуют истине эти известия. Но одно могу сказать точно: известия эти — очень и очень своевременны.
При этом ничего хорошего в слово «своевременны» я не вкладываю.
Наблюдая нынешнюю эскалацию украинского конфликта уже на новом — религиозном — уровне, легко увидеть краткосрочные и среднесрочные цели наших «уважаемых партнеров». Им хотелось бы обострить замерзающее противостояние и захватить управление мировым православием, сделав Константинополь узурпатором.
Понятны также краткосрочные цели исполнителей: Петру Порошенко нужен огонь, в котором сгорит украинская «вата», Варфоломей же намеревается повысить свою роль в мировом православии и ущемить Москву.
Но мне кажется, что есть у этих действий и менее очевидная цель.
Великие державы сражаются не только экономиками, союзами, договорами, разведками и армиями. Они сражаются еще и смыслами. Они утверждают свой смысл, свою идею как истину — и критикуют, стремясь унизить и уничтожить, смыслы и идеи врага.
Ложная идея не только дискредитирует врага перед всем миром: от его противников до союзников. Ложная идея, овладевшая врагом, уничтожает его самого. Искаженный взгляд на мир, на природу вещей, на личность, на общество и человечество заставляет врага принимать неверные решения, тратить лишние ресурсы, добиваться ложных целей.
Ложная идея разрушает его изнутри. И чем дальше захватившая врага идеология от истины, чем фанатичнее ее исповедует враг — тем быстрее она его разрушит. Даже если твоя идея тоже не имеет с истиной ничего общего. Главное, чтобы враг был уничтожен быстрее, — тогда можно продлить свое существование и существование своей ложной идеи за счет полученных от врага ресурсов.
Единственная, но страшная опасность — это уверовать в свои декларации пропаганды, выдаваемые за идеологию, как в причину собственной победы, и позволить им определять твои цели и методы.
Такое уже было в конце 1980-х — начале 1990-х, когда США отчеканили себе медаль за победу в Холодной войне. И всерьез поверили в то, что залогом их победы стала их правота, а вовсе не кризис вульгарного коммунизма в СССР.
Большая ошибка. Впрочем, от таких ошибок не застрахован никто.
Кстати, о кризисе коммунизма. Самые лучшие ложные идеологии — это вовсе не верования в зеленых человечков с планеты Нибиру или в рептилоидов, правящих Землей в тайне от остального человечества. Нет, это всегда вырожденные, изувеченные или гипертрофированные куски настоящей Истины. Настоящая Ложь должна нести в себе достаточно Правды, чтобы ею можно было очароваться и захотеть в нее поверить.
Так вот, начинающееся сейчас на наших глазах противостояние между Москвой и Фанаром создает для Запада уникальное окно возможностей, чтобы расправиться со вторым злейшим, после коммунизма, его врагом — православием.
Технология, как я полагаю, предполагается примерно такая:
1. Спровоцировать острый конфликт между Русской православной церковью и другой влиятельной православной церковью — сделано.
2. Организовать постоянное противостояние этих церквей и их борьбу за влияние в православном мире — почти.
3. Попытаться изолировать РПЦ от остального православия — начато.
4. Убедить Фанар пойти на радикальную либерализацию, вплоть до разрешения гей-браков, — в процессе исполнения.
5. Подтолкнуть РПЦ к ответной радикализации: побиванию камнями «геев на передержке» или однотипному идиотизму — не за горами.
А далее — в пункте №6 — есть варианты. РПЦ радикализует российское общество и превращает Россию в «православный Иран» — или терпит поражение и маргинализируется. В любом случае, достигается огромная выгода: либо Россия полностью теряет способность взаимодействовать с мировой политикой и автоматически самоизолируется, а затем стремительно деградирует — то есть делает то, о чем США так долго мечтали. Либо с идеологической и политической сцены полностью сходит православие.
После этого Россию можно попробовать, например, столь же радикально советизировать и превратить... нет, не в Иран, а в КНДР. Это тоже приведет к изоляции и деградации, но не под хоругвями и с псалмами, а с флагами и строевым шагом.
Как видим, для реализации пункта №6 данного сценария России совершенно необходима православная партия. Она требуется технологически. Как, например, телефон или другой приемник требуется для современного взрывного устройства. Вот такая деталь адской машины.
Так что появление слухов о такой партии именно сегодня можно, конечно, считать случайным. У нас пока свободная страна. У нас многое можно.
Но я не буду.