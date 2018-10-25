Деталь адской машины: Роман Носиков о пока не созданной «православной партии» в России

По честным телеграм-каналам и неподкупным СМИ прошла весть о том, что в России начато строительство православно-монархической партии. Заявляется, что в нее войдут те, кто не смог найти возможности приложения творческих сил в ныне существующих политических механизмах, а также люди, мобилизованные обострением в церковной жизни в связи с враждебными действиями Константинопольского патриархата в адрес Русской православной церкви.

Не знаю, насколько соответствуют истине эти известия. Но одно могу сказать точно: известия эти — очень и очень своевременны.

При этом ничего хорошего в слово «своевременны» я не вкладываю.

Наблюдая нынешнюю эскалацию украинского конфликта уже на новом — религиозном — уровне, легко увидеть краткосрочные и среднесрочные цели наших «уважаемых партнеров». Им хотелось бы обострить замерзающее противостояние и захватить управление мировым православием, сделав Константинополь узурпатором.

Понятны также краткосрочные цели исполнителей: Петру Порошенко нужен огонь, в котором сгорит украинская «вата», Варфоломей же намеревается повысить свою роль в мировом православии и ущемить Москву.

Но мне кажется, что есть у этих действий и менее очевидная цель.

Великие державы сражаются не только экономиками, союзами, договорами, разведками и армиями. Они сражаются еще и смыслами. Они утверждают свой смысл, свою идею как истину — и критикуют, стремясь унизить и уничтожить, смыслы и идеи врага.

Ложная идея не только дискредитирует врага перед всем миром: от его противников до союзников. Ложная идея, овладевшая врагом, уничтожает его самого. Искаженный взгляд на мир, на природу вещей, на личность, на общество и человечество заставляет врага принимать неверные решения, тратить лишние ресурсы, добиваться ложных целей.

Ложная идея разрушает его изнутри. И чем дальше захватившая врага идеология от истины, чем фанатичнее ее исповедует враг — тем быстрее она его разрушит. Даже если твоя идея тоже не имеет с истиной ничего общего. Главное, чтобы враг был уничтожен быстрее, — тогда можно продлить свое существование и существование своей ложной идеи за счет полученных от врага ресурсов.

Единственная, но страшная опасность — это уверовать в свои декларации пропаганды, выдаваемые за идеологию, как в причину собственной победы, и позволить им определять твои цели и методы.

Такое уже было в конце 1980-х — начале 1990-х, когда США отчеканили себе медаль за победу в Холодной войне. И всерьез поверили в то, что залогом их победы стала их правота, а вовсе не кризис вульгарного коммунизма в СССР.

Большая ошибка. Впрочем, от таких ошибок не застрахован никто.

Кстати, о кризисе коммунизма. Самые лучшие ложные идеологии — это вовсе не верования в зеленых человечков с планеты Нибиру или в рептилоидов, правящих Землей в тайне от остального человечества. Нет, это всегда вырожденные, изувеченные или гипертрофированные куски настоящей Истины. Настоящая Ложь должна нести в себе достаточно Правды, чтобы ею можно было очароваться и захотеть в нее поверить.

Так вот, начинающееся сейчас на наших глазах противостояние между Москвой и Фанаром создает для Запада уникальное окно возможностей, чтобы расправиться со вторым злейшим, после коммунизма, его врагом — православием.

Технология, как я полагаю, предполагается примерно такая:

1. Спровоцировать острый конфликт между Русской православной церковью и другой влиятельной православной церковью — сделано.

2. Организовать постоянное противостояние этих церквей и их борьбу за влияние в православном мире — почти.

3. Попытаться изолировать РПЦ от остального православия — начато.

4. Убедить Фанар пойти на радикальную либерализацию, вплоть до разрешения гей-браков, — в процессе исполнения.

5. Подтолкнуть РПЦ к ответной радикализации: побиванию камнями «геев на передержке» или однотипному идиотизму — не за горами.

А далее — в пункте №6 — есть варианты. РПЦ радикализует российское общество и превращает Россию в «православный Иран» — или терпит поражение и маргинализируется. В любом случае, достигается огромная выгода: либо Россия полностью теряет способность взаимодействовать с мировой политикой и автоматически самоизолируется, а затем стремительно деградирует — то есть делает то, о чем США так долго мечтали. Либо с идеологической и политической сцены полностью сходит православие.

После этого Россию можно попробовать, например, столь же радикально советизировать и превратить... нет, не в Иран, а в КНДР. Это тоже приведет к изоляции и деградации, но не под хоругвями и с псалмами, а с флагами и строевым шагом.

Как видим, для реализации пункта №6 данного сценария России совершенно необходима православная партия. Она требуется технологически. Как, например, телефон или другой приемник требуется для современного взрывного устройства. Вот такая деталь адской машины.

Так что появление слухов о такой партии именно сегодня можно, конечно, считать случайным. У нас пока свободная страна. У нас многое можно.

Но я не буду.