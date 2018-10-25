Forbes назвал десять богатейших женщин России

Москва, 25 октября. Глава девелоперской компании «Интеко» Елена Батурина возглавила список богатейших женщин Российской Федерации по версии бизнес-издания Forbes. По данным журнала, состояние предпринимателя составляет 1,2 млрд долларов.

На втором месте рейтинга оказалась генеральный директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук — 600 млн долларов, следом расположилась экс-супруга владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена — 600 млн долларов.

В пятерку богатейших также вошли владелец перевозчиков «Сибирь» и «Глобус» Наталия Филева и экс-акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева — 600 и 500 млн долларов соответственно.

В топ-10 также вошла совладелица «Группы Черкизово» Лидия Михайлова, совладелица TPS Real Estate Лилия Ротенберг, член правления и директор юридического департамента «Новатэка» Татьяна Кузнецова, владелица пакета акций «Фосагро» Евгения Гурьева, а также совладелица крупнейшего сельскохозяйственного холдинга «Содружество» Наталья Луценко, передает «МИР 24».