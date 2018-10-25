Эксперт подсчитал, сколько будет стоить объединение Корейского полуострова

Токио, 25 октября. Объединение Кореи может привести к острейшему экономическому кризису на полуострове, так как потребует от Сеула астрономических вливаний. Об этом в интервью японскому деловому изданию «Никкэй» рассказал профессор Сеульского университета Ким Бен Eн.

«Объединение Германии потребовало примерно 3 трлн долларов, однако в случае с Корейским полуостровом ситуация будет намного тяжелее. Население Юга и Севера соотносятся в пропорции два к одному. В то же время размеры экономик Юга и Севера соотносятся как сто к трем», — сказал Ким Бен Eн.

Профессор предупредил, что, разговоры об объединении неуместны, пока экономика КНДР не поднимется «хотя бы до 30–40% от уровня Юга». Ким Бен Eн оценил финансовый урон, который может быть нанесен Сеулу, в 7 триллионов долларов. Единственный жизнеспособный сценарий, уверен эксперт, — это объединять экономики планомерно в течение по меньшей мере 20 лет.