Москва, 25 октября. Киев не устает бездоказательно обвинять Россию во всех своих бедах, в том числе, и в экономическом кризисе в стране. При этом именно РФ за первые шесть месяцев нового года стала крупнейшим инвестором в украинскую экономику. О спасительных вложениях РФ Киеву напомнил экс-премьер страны Николай Азаров.

По словам политика, треть всех зарубежных вливаний в экономику Украины за этот период составили именно инвестиции России. Речь идет о сумме в 436 млн долларов.

«Получается какая-то странная «москальская агрессия», — заметил политик.

По данным Азарова, до госпереворота в стране товарооборот между Россией и Украиной составлял 55 миллиардов долларов, за четыре года этот показатель упал почти на 40 млрд долларов, и теперь составляет около 15 млрд долларов. Кроме того, он указал на то, что пустым сотрясением воздуха оказались и обещания киевских властей избавить Украину от энергозависимости от России. Более того, не смогли «вожди Майдана» превратить Украину и в аграрную сверхдержаву, ведь в минувшем году РФ стала крупнейшим поставщиком муки на Украину.

«И это не говоря о ее традиционной зависимости от наших энергоносителей: нефти, газа и даже угля. В общем, странная какая-то «москальская агрессия» получается», – напомнил Азаров в эфире радио «Комсомольская правда».

Отметим, что на тяжелейшее положение украинской промышленности и сельского хозяйства ранее неоднократно указывали многие киевские политики и эксперты. При этом правительство страны предпочитает не слезать с антироссийского конька и объяснять такое положение дел происками Кремля.

Так, в середине октября бывший президент Украины Виктор Ющенко в эфире белорусского телевидения сделал крайне неудобное для Порошенко признание. Он указал на то, что нынешний гарант украинского государства продолжает твердить о большом светлом будущем в ЕС, хотя Европе Украина абсолютно не нужна, и все ее интересы как раз связаны с Россией. Именно поэтому, по его мнению, в первую очередь именно Киев заинтересован в благоприятных взаимоотношениях с РФ, особенно в экономической сфере.

Особенное беспокойство украинских экспертов вызывает упадок в аграрном секторе страны, ведь именно сельхозпродукция традиционно была главной статьей ее экспорта. Но власти продолжают принимать крайне непопулярные решения, вызывая недовольство сельхозпроизводителей. Возмущенные фермеры неоднократно устраивали массовые акции протеста, перекрывая главные автомагистрали страны. В частности, их гнев вызвало несправедливое распределение госсубсидий. Большую часть дотаций, по словам фермеров, получили не те направления отрасли, которые особенно нуждались в поддержке, а те отрасли, в которых имеют бизнес приближенные к Порошенко олигархи. Именно поэтому такое распределение бюджетных средств аграрии окрестили «дотациями на яхты».