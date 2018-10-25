Исчезнувший малайзийский Boeing-777 нашли на картах Google

Лондон, 25 октября. Сыщик-любитель из Великобритании рассказал общественности, что нашел на картах Google обломки самолета Boeing-777, следовавшего рейсом Malaysia Airlines MH370 и пропавшего с радаров в марте 2014 года.

Мужчина утверждает, что разглядел контуры затонувшего лайнера в Андаманском море у берегов Таиланда и Мьянмы, пишет The Sun. СМИ заинтересовались находкой и обратились к эксперту в области авиационной безопасности. Тот подтвердил теорию о том, что самолет несколько лет упал в море, и заявил, что на снимке действительно может быть запечатлен Boeing-777.

«Это была одна из его грубых радарных позиций… У меня такое чувство, что это может быть он. Все дело в его форме», — обратил внимание специалист.

Напомним, лайнер пропал во время рейса Куала-Лумпур — Пекин, на его борту находились 239 человек, пишет «МИР24». За четыре года с момента исчезновения воздушного судна было выдвинуто множество теорий. Самолет не раз «находили» в разных уголках планеты на Google Maps.

На днях британские ученые сообщили о другой не менее интересной находке. Специалисты обнаружили в мертвой зоне Черного моря неповрежденный древнегреческий торговый корабль, который пролежал на дне более 2,4 тысячи лет. Древнее судно длиной 23 метра было найдено при помощи подводного аппарата с дистанционным управлением в 80 километрах от берегов Болгарии. Состояние корабля настолько отличное, что сохранились в изначальном виде руль, мачты и даже скамейки для гребцов.