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Сирия: РФ зафиксировала 11 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

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Сирия: РФ зафиксировала 11 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Москва, 25 октября. В Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки было зафиксировано 11 случаев стрельбы, о чем говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ о соблюдении режима прекращения боевых действий.

Согласно приведенным данным, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии насчитала 11 случаев стрельбы в провинциях Хама (1), Алеппо (5) и Латакия (5). Турецкие наблюдатели не зафиксировали нарушений.

В Минобороны РФ отметили, что количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, которые действуют в Идлибской зоне деэскалации, не уменьшается.

Напомним, ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили около 85 тысяч террористов за три года операции в Сирии. 

Автор: Тимур Румянцев
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