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Малахов показал, как выглядел в 16 лет

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Стало известно, как Андрей Малахов выглядел в 16 лет

Москва, 25 октября. Российский телеведущий Андрей Малахов показал, как выглядел в 16 лет. Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

На фотографии вырезки из газеты «Кировский рабочий» Малахов запечатлен вместе с другими учениками школы юных корреспондентов, которая действовала при издании. Вырезка датируется 12 апреля 1988 года.

«Это было недавно, это было давно…», — подписал телеведущий публикацию.

Андрей Малахов родился и вырос в городе Апатиты Мурманской области. Там он начинал свою журналистскую карьеру.

Автор: Василий Котов
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