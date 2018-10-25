Одевайтесь по сезону: Онищенко опроверг шведскую «страшилку» по поводу опасности инфарктов зимой

Холодная зимняя погода может являться одним из факторов, повышающих риск инфаркта миокарда. Об этом говорится в исследовании шведских ученых из Лундского университета, опубликованном изданием JAMA Cardiology.

Ученые проанализировали данные 280,8 тысячи человек, у которых в период с 1998 по 2013 годы был диагностирован инфаркт, и установили, что заболевание чаще настигало пациента в плохую погоду: при холоде, сильном ветре, коротком солнечном дне, низком атмосферном давлении и т. д. Больше всего инфарктов было зафиксировано при температуре ниже нуля, сообщает издание.

На основании этих данных некоторые СМИ сделали вывод, что зима — самое опасное время для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Критически отнесся к шведской «страшилке» первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Я знаком с этой новостью и склонен считать, что это просто вольная журналистская трактовка реального исследования ученых», — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Собеседник ФАН подчеркнул, что склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям — во многом наследственный фактор, определяемый генетикой, на которую наслаиваются условия жизни, питание и прочее.

«Если люди, живущие в своей климатической зоне, будут соблюдать элементарные правила: одеваться по сезону, не нарушать режим пребывания на свежем воздухе, например, то не думаю, что факторы, описанные в статье, дадут какой-то заметный процент роста заболеваемости, — сказал Онищенко. — С таким же успехом то же самое можно сказать о жаркой погоде. Если температура воздуха высокая, как мы, например, наблюдали этим летом в Москве, то мы можем точно так же сказать, что при пике солнечной активности и высокой температуре увеличивается число осложнений сердечно-сосудистых заболеваний вплоть до смертельного исхода».

В связи с этой темой Геннадий Онищенко напомнил о своих давних предупреждениях: не стоит устраивать своему организму стресс и резко перемещаться на короткий срок из холода в жаркий климат — это может быть опасным.

«Воспользуюсь возможностью еще раз напомнить нашим соотечественникам об опасности популярной формы отдыха, которая, порой, диктуется ценовой политикой некоторых зарубежных курортов. Я имею в виду выезд на кратковременный отдых в жаркие страны, как это принято, например, в новогодние праздники. Для адаптационных возможностей детей и лиц старшего возраста это, безусловно, серьезный стресс, и это надо иметь в виду», — отметил парламентарий.

А что касается разговоров об «опасности» зимы, то тут лучше обратиться к первоисточнику, а не к журналистским фантазиям, подчеркнул Геннадий Онищенко.