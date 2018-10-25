Ученые заявили об уничтожении всего живого на Земле в 2061 году

Вашингтон, 25 октября. В 2061 году комета Галлея столкнется с Землей и уничтожит все живое на планете, заявили специалисты Массачусетского технологического института.

На такой жуткий вывод ученых натолкнула диссертация одного из студентов Массачусетского технологического института. Молодой человек обнаружил ошибку в расчетах специалистов.

Так, астрофизик Маркус О'Нил, который занимался исследованием траектории полета кометы Галлея по Солнечной системе, заявил, что она не представляет никакой угрозы для Земли. И, действительно, в 1986 году она прошла на безопасном расстоянии от планеты.

Однако в 2012 году Галлея под воздействием Пак — одной из лун Урана — изменила направление своего полета. Ученые подсчитали, что с вероятностью 81,32% комета столкнется с Землей и уничтожит все живое на ней. Они отмечают, что произойдет это 10 мая 2061 года.