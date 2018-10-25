Лодка с рыбаками перевернулась в Приморье, есть жертвы

Владивосток, 25 октября. Лодка с четырьмя рыбаками перевернулась в результате шторма на озере Ханка в Приморском крае, двое мужчин спаслись, двое погибли. Об этом в четверг сообщает Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ.

По имеющимся данным, сообщение о том, что в указанном месте перевернулась лодка с рыбаками на борту, поступило в минувшую среду, 24 октября.

«По предварительной информации, четверо мужчин, невзирая на сильный ветер, дождь и большую волну поехали на лодке проверять рыболовные сети и перевернулись», — следует из сообщения ведомства.

В результате происшествия двое рыбаков сумели выбраться из воды и спастись, пишет News.ru.

Отмечается, что в район происшествия отправились спасатели, которые обнаружили тело одного из рыбаков. Позже спасатели нашли тело второго мужчины, сообщает Deita.ru.