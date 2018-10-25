Россия выжжет Европу в случае опасности: в Совфеде рассказали о симметричном ответе Путина на размещение ракет США

Москва ответит зеркально в случае поставки новых ракет США в Европу, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Таким образом глава российского государства прокомментировал возможный выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Что касается Европы, конечно, самый главный вопрос — если США все-таки выйдут из этого договора РСМД — самый главный вопрос — что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами?», — отметил российский президент.

По словам президента России, руководители тех стран, которые согласятся с размещением американских ракет, поставят собственную территорию и население под угрозу возможного ответного удара. Это возвращает мир к ситуации с «Першингами» (ракеты США средней дальности) в Европе, отметил Путин.

«Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния вот такой высокой степени опасности. Я не вижу для этого, на самом деле, никаких оснований. Повторю — это не наш выбор, мы к этому не стремимся», — подчеркнул Владимир Путин.

Комментируя заявление президента о симметричном ответе, член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что у России нет ракет средней и меньшей дальности — однако в распоряжении ее армии имеются оперативно-тактические ракетные комплексы, способные закрыть «образовавшуюся дыру».

«Ракет средней и меньшей дальности у России нет, но есть другие комплексы, которые могут обеспечить поражение объектов в Европе, на которых разместятся американские ракеты. И их будет достаточно для того, чтобы в случае необходимости, в случае нападения на Россию, ответить жестко и зеркально. Да, Россия выжжет Европу в случае опасности. Пусть они (ракеты ОТРК. — Прим. ФАН) по времени будут лететь дольше, но с точки зрения перехвата они не будут уступать другим, самым современным комплексам», — считает сенатор.

Собеседник Федерального агентства новостей подчеркнул при этом, что к заявлению президента России необходимо относиться максимально серьезно — особенно главам тех европейских стран, которые поддержат решение США.

«Они должны понимать, что США просто решают свои вопросы, а они (страны, предоставляющие возможность размещения ракет средней дальности. — Прим. ФАН) должны всерьез задуматься над тем, что делают. Потому что поражение этих средств доставки — оно так или иначе затронет территорию и население этих стран. И здесь без либеральной болтовни необходимо профессионально говорить о том, что идет разговор о реальной угрозе всему миру», — заключил Клинцевич.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что от трети до половины баллистических ракет КНР не соответствуют положениям ДРСМД. При этом Болтон подчеркнул, что тема превращения Договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности в многосторонний документ обсуждалась еще при администрации Джорджа Буша в 2001–2004 годах.