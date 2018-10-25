Киев, 25 октября. Киевский политолог Дмитрий Корнейчук раскритиковал предложения президента Украины Петра Порошенко по изменению конституции страны. Эксперт назвал полным бредом и издевательством инициативы о закреплении «пути в ЕС и НАТО» в главном законе государства.

«То, что предлагает Порошенко, это не смешно, это издевательство над конституцией, потому что записывать в конституцию путь в ЕС и НАТО – это полный бред. Потому что аналогов такого идиотизма в Европе не найти», — сказал он.

Корнейчук добавил, что даже в том случае, если изменения в конституцию будут внесены, это не поможет Киеву вступить в западные структуры. Как подчеркнул эксперт, в НАТО и ЕС Украину никто не ждет. Он предположил, что изменение главного закона Украины является только частью пиар-акции Порошенко в преддверии президентских выборов.

Предложения президента Украины Петра Порошенко закрепить курс страны на НАТО и ЕС в конституции были опубликованы в сентябре. Порошенко неоднократно заявлял, что Украина якобы вступит в структуры в ближайшее время. Однако Запад его оптимизма не разделяет из-за сложной экономической и социальной ситуации в стране. По словам, европейского комиссара по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнеса Хана, говорить о членстве Украины в ЕС в ближайшие годы едва ли возможно.

Выборы президента на Украине пройдут в 2019 году. В настоящее время в предварительных рейтингах лидирует глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.