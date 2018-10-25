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Сильный ливень затопил улицы Сочи: опубликовано видео

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Сильный ливень затопил улицы Сочи: опубликовано видео

Сочи, 25 октября. Сильнейший ливень затопил улицы Сочи: автомобили буквально плывут по дорогам. Соответствующее видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

После мощного ливня половина города оказалась под водой. По кадрам, снятым на затопленной улице Гастелло, видно, что вода буквально погрузила под воду дороги: машины не едут, а плывут. Люди ходят по колено в воде. Дождь будет идти еще два дня.

Аналогичная ситуация и на курорте Роза Хутор в Сочи. На вокзале, чтобы люди не мочили ноги, сделали специальную дорожку из коробок.

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
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