Нет препятствий «Патриотам»: автоэксперты рассказали, как изменился внедорожник УАЗ

Москва, 25 октября. ООО «Ульяновский автомобильный завод» совершил настоящую техническую революцию при разработке обновленного УАЗ «Патриот». Автоэксперты рассказали, как изменился знаменитый внедорожник.

С каждой новой модернизацией «Патриот», по оценкам специалистов, становится все комфорте и безопаснее. Об этом можно судить по установке единого бака вместо двух, системы стабилизации и фронтальных подушек, пишет «Известия».

При этом автоэксперты обращают внимание на то, что обновленная модель авто больше не требует при управлении постоянных подруливаний и нащупывания траектории, «Патриот» уверенно стоит в своей полосе, а на выходе руль сам возвращается в исходное положение.

Помимо этого, «Патриот» обновили для городских условий. Так, отмечают специалисты, при разработке расслабили заднюю подвеску, применив амортизаторы с другими характеристиками, установили более тонкий стабилизатор поперечной устойчивости и двухлистовые рессоры вместо трехлистовых.

Таким образом, подчеркивают автоэксперты, учитывая также двигатель ZMZ Pro, «Патриотам» больше нет препятствий как на городских дорогах, так и в условиях бездорожья.

На прошлой неделе автомобильный завод Ульяновска объявил о старте продаж обновленного УАЗ «Пикап», назвав цены на новое авто. Улучшенная модель, доступная в комплектации «Престиж», «Максимум», «Оптимум» и «Классик», представлена автолюбителям по цене от 784 тысяч рублей в зависимости от выбранных опций. Обновленное авто получило двигатель мощностью 150 лошадиных сил и улучшенную пятиступенчатую коробку передач.