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Турция назвала сроки развертывания российских С-400

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Турция назвала сроки развертывания российских С-400
Анкара, 25 октября. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в октябре 2019 года в Турции начнется развертывание российских зенитных ракетных систем С-400, пишет газета «Миллиет».

По его словам, Анкара приступила к отбору военнослужащих для обслуживания ЗРК. Персонал будет направлен на обучение в Россию в начале следующего года.

В декабре прошлого года Россия и Турция заключили кредитное соглашение на поставку зенитных ракетных систем С-400. 

Напомним, 5 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 в составе пяти полков.

Автор: Тимур Румянцев
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