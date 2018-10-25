Турция назвала сроки развертывания российских С-400



Анкара, 25 октября. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в октябре 2019 года в Турции начнется развертывание российских зенитных ракетных систем С-400, пишет газета «Миллиет».

По его словам, Анкара приступила к отбору военнослужащих для обслуживания ЗРК. Персонал будет направлен на обучение в Россию в начале следующего года.

В декабре прошлого года Россия и Турция заключили кредитное соглашение на поставку зенитных ракетных систем С-400.

Напомним, 5 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 в составе пяти полков.