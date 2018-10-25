Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Тель-Авив, 25 октября. Израильская авиация в ночь на четверг нанесла удар по восьми целям в секторе Газа в ответ на выпущенную ранее ракету. Об этом заявили в четверг в пресс-службе израильской армии.

По имеющимся данным, Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам военизированных формирований движения ХАМАС, правящего в анклаве. Речь также идет о тренировочном лагере, складах с боевыми припасами и лаборатории на юге сектора Газа, пишет «Свободная пресса».

Ранее армия Израиля сообщила о выпущенной с территории анклава ракете, для ликвидации которой была задействована система ПРО «Железный купол». Данные о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствуют.

Напомним, с середины мая в секторе Газа проходят протесты из-за переноса посольства Соединенных Штатов в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. На протестные мероприятия приходят тысячи арабов. В результате столкновений, по данным Минздрава сектора Газа, погибло порядка 190 человек, свыше 19 тыс. пострадали.