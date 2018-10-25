Обвиняемый в жестоких убийствах пенсионерок в Татарстане отрезал себе половые органы

Казань, 25 октября. Повреждение полового органа причинил себе лезвием 58-летний обвиняемый в жестоких убийствах и ограблениях пенсионерок в Мамадышском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Инцидент произошел 23 октября в Мамадышском районе Татарстана. Отмечается, что мужчину в автозаке конвоировали из СИЗО города Чистополь для проведения следственных действий в город Мамадыш. Также суд должен был рассмотреть ходатайство следователя о продлении сроков содержания под стражей.

В дороге мужчина совершил акт членовредительства. Находившиеся вместе с ним заключенные заметили, что подозреваемому стало плохо. Об этом они рассказали сотрудникам полиции. Мужчина был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. Следователи устанавливают детали инцидента, произошедшего в автозаке.

По версии следствия, в декабре 2017 года мужчина убил пенсионерку, которая ехала за слуховым аппаратом в Набережные Челны. В магазине злоумышленник узнал, что у пенсионерки есть деньги и предложил подвезти ее.

Через несколько дней, по данным следователей, он убил 82-летнюю женщину, а в июле 2018 года вывез 67-летнюю жительницу Удмуртии в поле и ударил 12 раз ножом. Женщина выжила и рассказала о произошедшем полиции.