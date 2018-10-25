В Киеве потребовали оградить выборы-2019 от «российского влияния»

Чем ближе президентские выборы на Украине, тем чаще местные политики и придворные эксперты говорят о необходимости «ограничить влияние России» на их проведение. Эта тактика киевского истеблишмента преследует как минимум две цели: во-первых, власти стараются заранее скомпрометировать всех политиков, которые собираются пойти на выборы и занимают при этом более или менее пророссийскую позицию, а во-вторых, в случае каких-то подтасовок, фальсификаций и скандалов всю эту грязь тоже можно будет свалить на Россию — вот, мол, «это все ее влияние». Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал по этому поводу с одним из идеологов «противостояния российскому влиянию» — киевским политологом Владимиром Фесенко, который поддерживает действующие украинские власти и их риторику.

«Я уверен, что Россия, безусловно, попытается влиять на выборы на Украине — как на президентские, так и на парламентские, — объявил Фесенко. — Для того чтобы свести это влияние к минимуму, на мой взгляд, нужно ввести штрафы и санкции для СМИ, которые продвигают на Украине пророссийские идеи. Примерно так, как сейчас это уже делается в отношении телеканалов NewsOne и «112 Украина». Плюс ограничения по пользованию соцсетями. Государство уже ввело часть запретов, в которых я вижу логику и которые целесообразны — например, ограничения для украинцев по пользованию российскими социальными сетями и по «Яндексу», введенные в 2017 году, связаны как раз с опасениями вмешательства в будущую избирательную кампанию. Уроки американских выборов, Brexit, для Украины очевидны».

При этом придворный политолог оговаривается — мол, конечно, на Украине есть программы, которые помогают пользователям обойти все эти запреты, и определенная часть общества ими пользуется. То есть, по мнению Фесенко, полного запрета российских СМИ и соцсетей на Украине все равно нет. Однако сам факт, что прямая аудитория российских телеканалов и соцсетей на Украине максимально ограничена — «это необходимая мера безопасности», считает он.

Также в разговоре с ФАН политолог назвал введенные Киевом запреты на книги и фильмы с «антиукраинским содержанием» или пропагандой российских военных как «вынужденную необходимость».

«В конце концов, все-таки мы находимся в состоянии военно-политического конфликта с Россией», — оправдывает эти меры Фесенко.

«Еще одно направление влияния России на выборы состоит в следующем: безусловно, в украинском политикуме и обществе до сих пор есть прямая поддержка пророссийских политических сил и пророссийских и российских политиков. Это было и будет, с этим ничего поделать в обозримом будущем нельзя, — считает киевский политолог. На Украине всегда найдутся политики, которые будут говорить избирателям «давайте я вас примирю с Россией», «договорюсь с Путиным» и т. д. Мне кажется, в отношении таких политиков тоже надо ввести какие-то запретительные меры, возможно — штрафы. Еще эффективнее было бы просто лишить их финансовой поддержки о стороны бизнеса — и все это надо сделать до выборов президента и Верховной рады».

«Еще один способ влияния России на выборы — это война в Донбассе. Как показывают соцопросы, более 80% граждан Украины хотели бы эту войну остановить как можно скорее. Именно на этом и попытается играть Россия — через «своих» политиков, которые пойдут на выборы. Именно они будут обещать как можно скорее закончить войну и начать переговоры с сепаратистами», — говорит Фесенко.

Еще один канал влияния, по его мнению — это кибератаки, которые Россия «способна проводить регулярно». По словам эксперта, Украина, к сожалению, лишь в последнее время озаботилась проблемой кибербезопасности, и на деле ее уровень киберзащиты невысок.

«Поэтому вполне возможны кибератаки на Центризбирком, информационные ресурсы патриотических партий и движений, информационно-аналитическую систему «Выборы» и т. д. В интересах Украины — заранее максимально все эти системы защитить. Мы должны учитывать, что российские спецслужбы на самом деле работают над дестабилизацией политической ситуации в Украине. И могут, в конце концов, для этого использовать «втемную» некоторых украинских политиков. Наша задача — заранее вычислить и нейтрализовать их», — резюмирует Фесенко.

Как отмечают аналитики, истерия вокруг «российского вмешательства в выборы» на Украине набирает обороты. Похоже, именно под этим соусом нынешние власти могут попытаться закрыть целый ряд СМИ, которые симпатизируют России — или по крайней мере не слишком демонстративно ее ненавидят. Кроме того, «российское вмешательство» послужит отличным поводом «снять с дистанции» целый ряд кандидатов на президентских и парламентских выборах. Эксперты не сомневаются, что этот сценарий разрабатывался не в Киеве, а в Вашингтоне, и его пошаговое выполнение в ходе предвыборных кампаний будет курировать посольство США на Украине.