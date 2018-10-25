Киев скатывается в фашизм, а чем это заканчивается — мы знаем: депутат Федоров напомнил о сепаратизме Украины

Депутат Верховной рады Евгений Червоненко предрек Украине сложности из-за фашизма. По словам парламентария, Киев в будущем ожидают новые проблемы из-за той политики, которую проводят действующие украинские власти.

«Если не пресечь это в начале, мы, помимо экономических, получим страшные проблемы, которые не имеют объяснений, порождаются межнациональной и религиозной рознью и поиском виноватых», — заявил Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

По словам депутата Рады, Киев может «дойти до абсурда», поскольку ему не удалось добиться каких-либо значимых экономических достижений.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал заявление Червоненко. По словам отечественного политика, с точки зрения юриспруденции выход Украины из состава Советского Союза был незаконным.

«Я — сторонник правового мышления. Киев, учитывая ту правовую ситуацию, в которой он находится с 1991 года, не может проводить другую — не фашистсткую — политику. Фашистская политика — это не выбор людей, которые в силу тех или иных причин оказались сильнее других представителей общества. Это — результат сепаратистских решений, которые были приняты в 1991 году. В соответствии с международным правом Киев является сепаратистской территорией по отношению к СССР», — констатировал депутат Госдумы.

Фактически, указывает Евгений Федоров, обвинения Киева в адрес Москвы относительно «аннексии» Крыма безосновательны, поскольку выход Украины из состава СССР с юридической точки зрения был незаконным. Также депутат предрек Киеву наказание за ту политику, которая сегодня проводится на Украине.

«Отдельно [первым секретарем Московского горкома и обкома ВКП(б) Никитой] Хрущевым принимались незаконные решения по выводу Крыма из состава Российской Федерации. То есть сложившаяся ситуация — это следствие неправовых решений. Соответственно, Киев будет скатываться в фашизм все больше и больше. А чем заканчивается фашизм, мы знаем.