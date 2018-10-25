Сирия: атаковавшими базу ВКС РФ дронами управляли из космоса

Пекин, 25 октября. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что управление беспилотными летательными аппаратами, атаковавшими базу Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сирии «Хмеймим», осуществлялось с самолета-разведчика США Poseidon-8.

По словам генерал-полковника, 13 дронов, управляемые общей командой, шли единым боевым порядком. При этом в это время в акватории Средиземного моря в течение восьми часов барражировал американский самолет-разведчик Poseidon-8, отметил Фомин.

Он указал на то, что беспилотники перешли в режим ручного управления сразу же после того, как столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления. Ручное управление взял на себя оснащенный современной техникой Poseidon-8, подчеркнул Формин.

Наткнувшись на завесу радиоэлектронной борьбы, 13 дронов отошли на определенное расстояние, получили соответствующие команды, и ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать. После этого они были ликвидированы, добавил замминистра.