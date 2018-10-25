США не знают, что такое война: Кедми рассказал о «физическом страхе» американцев перед ракетами России

Москва, 25 октября. Соединенные Штаты никогда в своей истории не воевали против врага с серьезным вооружением, и попадание любой ракеты является для американцев «физическим страхом». Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Эксперт подчеркнул, что стратегия Америки в отношении России остается прежней с момента окончания Второй мировой войны — «полное уничтожение». Для достижения своих целей Вашингтон использует разные мотивации: от «коммунистической угрозы» до противодействия «империализму» РФ. Неизменным также остается готовность американских властей пожертвовать совершенно любым союзником для защиты от России.

«Если кто-то думает, что Штаты очень озабочены тем, что будет с Британией, Польшей или Румынией во время ядерной войны, то он ошибается. Исчезнет Британия — прольют крокодиловы слезы и будет жить дальше», — подчеркнул он.

Кедми уточнил, что американцы никогда не знали, что такое реальная война, никогда после гражданской войны не было военных действий на их территории, пишет «Экономика сегодня».

«Физический страх американцев, в основном военных — что бомба или ракета упадет на их территории», — пояснил специалист.

По его мнению, именно страх настоящей войны на территории Америки является причиной, по которой Вашингтон никогда не пойдет на войну с соперником, способным поразить ракетами или другим оружием их территорию.

«Любой удар по России всегда получит зеркальный ответ, прежде всего по США, несмотря на то, будут ли существовать Великобритания, Польша или Румыния после этого», — резюмировал Кедми.

Накануне президент РФ Владимир Путин предупредил, что Москва должна будет зеркально ответить, если США начнут поставлять новые ракеты в Европу.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о возможном выходе США из ДРСМД, поскольку, по его мнению, РФ его не соблюдает.