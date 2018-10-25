ОСК уточнила сроки передачи фрегата «Адмирал Касатонов» ВМФ РФ

Москва, 25 октября. ВМФ РФ получит второй фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» не раньше марта следующего года, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Рахманов обратил внимание, что в правительстве официально закрепили несколько переносов сдаточной программы с текущего года на 2019. Он уточнил, что каждое изменение срока сдачи имеет объективные причины.

«Например, отсутствие литеры на большинстве систем вооружения следующего за «Горшковым» фрегата «Адмирал Касатонов» приводит к тому, что раньше марта 2019 года мы сдать корабль не сможем», — приводит его слова РБК.

Длинна фрегата составляет 135 метров, а ширина — 15 метров. Экипаж «Адмирала Касатонова» может составлять 180–210 человек. Судно будет вооружено корабельной артустановкой А-192 «Армат» калибром 130 миллиметров, пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НКЭ» и ЗРК «Полимент-Редут».