Астана, 25 октября. Спецпосланник ООН по Сирии, вне зависимости от того, кто займет эту должность, может принять участие в очередных переговорах в Астане по урегулированию ситуации в сирийском государстве. Об этом сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Министр, отвечая на соответствующий вопрос, не исключил, что новый посланник ООН по Сирии будет присутствовать на встрече в столице Казахстана, если Стаффан де Мистура к тому моменту покинет занимаемый им пост.

«Если Генеральный секретарь ООН определится с кандидатурой, то конечно», — отметил Абдрахманов.

При этом дипломат обратил внимание, что данное решение будет зависеть от того, будет ли выслано приглашение спецпосланнику со стороны представителей стран-гарантов урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР).

Напомним, астанинский процесс, участниками которого выступают Россия, Турция и Иран, поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН. Площадка в Астане названа наиболее эффективной. За несколько раундов встреч были достигнуты практические результаты по снижению насилия в САР, прекращению огня и возврату к мирной жизни, благодаря созданию зон деэскалации.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Правительственные войска освободили практически все регионы государства от контроля незаконных террористических бандформирований.

О своем решении уйти в отставку де Мистура сообщил на прошлой неделе. Свой пост он оставит в конце ноября по личным причинам. Руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров ранее заявил, что отставка специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии не отразится на процессе урегулирования ситуации в САР.