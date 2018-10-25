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Путин решил назначить Осипова врио губернатора Забайкальского края

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Путин решил назначить Осипова врио губернатора Забайкальского края

Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин сообщил Александру Осипову о своем решении назначить его врио губернатора Забайкальского края, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин принял отставку губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой. Временно исполняющим обязанности главы региона он решил назначить Осипова. Указ был подписан президентом РФ 25 октября — с этого же дня он вступает в силу.

«Александр Осипов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края», — констатировали в пресс-службе Кремля.

Путин решил назначить Осипова врио губернатора Забайкальского края

Ранее стало известно, что Путин внес в Государственную думу законопроект, согласно которому Генпрокуратура РФ получит возможность направлять Центробанку запросы для получения от зарубежных банков данных о вкладах россиян, которым запрещено иметь счета за рубежом. 

Автор: Катерина Иванова
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