Путин решил назначить Осипова врио губернатора Забайкальского края

Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин сообщил Александру Осипову о своем решении назначить его врио губернатора Забайкальского края, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин принял отставку губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой. Временно исполняющим обязанности главы региона он решил назначить Осипова. Указ был подписан президентом РФ 25 октября — с этого же дня он вступает в силу.

«Александр Осипов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края», — констатировали в пресс-службе Кремля.

Ранее стало известно, что Путин внес в Государственную думу законопроект, согласно которому Генпрокуратура РФ получит возможность направлять Центробанку запросы для получения от зарубежных банков данных о вкладах россиян, которым запрещено иметь счета за рубежом.