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Два человека стали жертвами проливных дождей в Краснодарском крае

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Два человека стали жертвами проливных дождей в Краснодарском крае

Москва, 25 октября. Жертвами проливных дождей в Краснодарском крае стали два человека. Об этом сообщили в четверг в региональных экстренных службах.

Еще трое человек, по данным спасателей, пострадали, о судьбе одного информации пока нет, передает РИА Новости.

В результате непогоды подтопленными оказались 1,7 тысячи домов в Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районах. 380 местных жителей были эвакуированы. При этом только в Туапсинском районе, где накануне был введен режим чрезвычайной ситуации, в зоне затопления проживают свыше 70 тысяч человек.

В настоящее время специалисты ликвидируют последствия ливней в Краснодарском крае. К работам привлечены более 700 человек и порядка 150 единиц техники.

Автор: Василий Котов
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