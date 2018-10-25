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Стало известно, чего не хватает россиянам для счастья

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Стало известно, чего не хватает россиянам для счастья

Москва, 25 октября. Чаще всего россияне признаются, что для счастья им не хватает понимания с близкими, любви и душевного покоя. Об этом говорят данные опроса, проведенного международным интернет-проектом «Батюшка онлайн».

В исследовании приняли участие около 100 священников и более трех тысяч интернет-пользователей. Как пишет RT, на втором месте по значимости для россиян – одиночество. Это отсутствие любимого человека, семьи или детей. На третьем месте среди беспокойств вопросы карьеры и самореализации. Реже всего жители России жалуются на неудовлетворённость состоянием здоровья, нехватку денег.

При этом подростки чаще всего переживают из-за нехватки внимания и любви со стороны родителей. Взрослые обеспокоены загруженностью и суетой.

Проект «Батюшка онлайн» был создан в 2011 году по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла.

Стало известно, чего не хватает россиянам для счастья

Автор: Алия Садыкова
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