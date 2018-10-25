Минобороны РФ назвало эффективный способ борьбы с террористами

Пекин, 25 октября. Для того, что иметь возможность эффективно противодействовать террористическим группировкам, необходимо перекрыть используемые ими каналы поставок вооружения и техники, считает замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

С таким заявлением он выступил в рамках VIII Сяншаньского форума по безопасности, который продлится до 26 октября. Организатором мероприятия выступает министерство обороны Китая при содействии Ассоциации военных наук и Института международных стратегических исследований КНР. Для участия в форуме прибыли представители оборонных ведомств из 79 стран.

«Надо прекратить питать террористов деньгами, оружием, оснасткой, инструментарием, ингредиентами, в том числе и химическими, которыми осуществляются так называемые химические атаки, которые потом вменяются в вину правительству Сирии», — подчеркнул Фомин.

При этом замминистра российского оборонного ведомства добавил, что члены незаконных бандформирований имеют на вооружении современные разработки, средства связи и управления, в том числе в космической сфере. Эти системы, обратил внимание Фомин, производятся, помимо прочего, странами НАТО.

Ранее во время выступления на форуме генерал-полковник подчеркнул, что политика двойных стандартов отдельных государств и их попытки поделить боевиков на своих и чужих подрывают мировые усилия по борьбе с этой угрозой. Речь идет о том, что некоторые страны выборочно подходят к классификации террористов и делят экстремистов согласно своим интересам.