Москва, 25 октября. Количество самозанятых в России увеличилось в четыре раза, к 1 октября их число, по данным ФНС, составило 2587 человек. Однако фактически в тени могут оставаться миллионы фрилансеров. В четверг Госдума рассмотрит законопроект, который предполагает ввод налога для россиян, работающих на себя.

В настоящее время самозанятыми считаются граждане, которые не работают по найму, не нанимают сотрудников, а их годовая выручка не превышает 2,4 миллиона рублей. Сегодня такие россияне не платят налоги и страховые взносы, однако получают медицинские услуги и пенсии.

С прошлого года работающие на себя получили возможность встать на учет в налоговой. Однако в качестве самозанятых зарегистрировались только 2,5 тысячи человек, тогда как из 76,9 миллиона трудоспособных россиян официально трудоустроены 73,5 миллиона.

Как пишет газета «Известия», на данный момент некоторые самозанятые россияне могут приобрести патент, однако няни, репетиторы, домработники и сиделки остаются на налоговых каникулах. Налог, который предполагается ввести для таких граждан, будет включать в себя взносы на медицинское страхование. При этом самозанятый сможет самостоятельно решить, хочет ли он отчислять деньги в ПФР.

Для физических лиц налог составит 4%, для индивидуальных предпринимателей – 6%. В качестве эксперимента новая система начнет работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

В Минэкономразвития отмечают, что режим налогообложения должен быть максимально удобным и прозрачным. Как добавили в ведомстве, также необходимо создать систему стимулов для самозанятых, чтобы они вышли из тени. Так, для данной категории россиян могут ввести специальные кредитные предложения. При этом в Госдуме все же не исключают, что работающих на себя россиян, которые будут уклоняться от уплаты налога, будут штрафовать.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от ввода налога для самозанятых россиян и ввести для таких граждан специальные патенты.