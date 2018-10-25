Минобороны РФ: Возвращение из Сирии боевиков способствует росту числа ячеек ИГ

Пекин, 25 октября. Через сирийско-иракскую границу прошло порядка 50 тысяч человек, поддерживающие радикальный настрой и экстремистские взгляды, их возвращение на родину или в другие страны расширяет географию распространения ячеек «Исламского государства»1 (запрещена в России). Об этом сообщил в четверг замглавы Минобороны РФ Александр Фомин на форуме по вопросам безопасности в Пекине.

Он отметил, что зафиксировано существенное число террористов и боевиков, прибывающих в зону боевых действий из-за рубежа. При этом он указал, что концентрация сторонников халифата отмечается в Йемене, Египте, Ливии, Сомали, Афганистане, Индонезии, на Филиппинах, а также в государствах Европейского союза.

Фомин также добавил, что в целях привлечения новых единомышленников главари террористических группировок активно используют Сеть, что помогает им увеличить число людей, разделяющих экстремистские взгляды.

1 Организация запрещена на территории РФ.