Nissan Patrol превратили в «Газель»

Токио, 25 октября. Автомобильный производитель Nissan анонсировал сразу три дополнительные модификации для прошлого поколения внедорожника Nissan Patrol. Как говорится в сообщении компании, они разработаны специально для ближневосточных любителей гонять по песчаным дюнам.

Отмечается, что новинки базируются на версии внедорожника с бензиновым 4,8-литровым мотором. Заказать любую из машин можно с пятиступенчатой механической коробкой, либо с «автоматом».

Patrol Falcon отличается отделкой кузова. У него расширены колесные арки из некрашеного пластика, также он уникален рядом хромированных деталей и компактным спойлером. У более «экстремальной» версии есть лифтованные подвески, а также более «короткие» главные пары в мостах.

Также в компании рассказали, что Patrol Gazelle получил 17-дюймовые колесные диски с внедорожной резиной шириной 285 миллиметров. В него встроена черная решетка радиатора. Машина имеет тонированную оптику.