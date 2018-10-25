Житель Алтайского края зверски убил двоих человек

Бийск, 25 октября. Сотрудники полиции задержали 20-летнего парня, который зверски убил двоих человек в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Согласно данным следствия, преступление было совершено 22 октября на улице: разгорелся конфликт между молодым человеком и мужчиной, во время которого 20-летний парень нанес своему оппоненту, 44 летнему гражданину, несколько ножевых ранений. Пострадавший скончался на месте.

После чего молодой человек вернулся домой и зарезал свою 18-летнюю знакомую из-за «внезапно возникшей личной неприязни». Он вынес ее тело в поле, а нож выбросил.

Сотрудникам правоохранительным органов удалось задержать преступника, несмотря на то, что он пытался скрыть следы преступления.