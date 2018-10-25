Крупный пожар вспыхнул на мебельной фабрике в Стамбуле

Стамбул, 25 октября. Пожар вспыхнул на фабрике по производству деревянных поддонов в столице Турции. Отмечается, что горит строение в районе Эсеньюрт на западе европейской части Стамбула.

Как пишет турецкая газета Milliyet, пламя распространяется на соседние фабрики. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и другие экстренные службы города. Причина возгорания устанавливается. Информации о разрушениях или пострадавших пока нет.

Ранее пятизвездочный отель вспыхнул в Турции. Четверо граждан России пострадали при пожаре в пятизвездочном отеле в Турции. Инцидент произошел примерно в 8.00 29 июля 2017 года. На кухне пятизвездочного отеля в районе Кемера вспыхнул пожар. Из здания срочно были эвакуированы не менее 400 человек. 14 пострадавших были доставлены в местную больницу. По некоторым данным, четверо из них — граждане России.