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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Союзный»

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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Союзный»

Москва, 25 октября. Банк России с 25 октября отозвал лицензию у кредитно-финансового учреждения «Союзный». Об этом сообщается в четверг на сайте регулятора.

Кредитная организация является участником системы страхования денежных вкладов.

По имеющимся данным, решение Центрального Банка РФ связано с невыполнением «Союзным» федеральных законов, определяющих работу в банковской сфере, и нормативных актов регулятора, а также систематическим нарушением закона «O противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

Ранее ЦБ России лишил лицензии «Уралтрансбанк».

Автор: Алексей Громов
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