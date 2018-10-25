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Сирия: атаковавшими Хмеймим дронами управляли с самолета-разведчика США

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Сирия: атаковавшими Хмеймим дронами управляли с самолета-разведчика США

Москва, 25 октября. Дронами, которые атаковали базу ВКС России в сирийском Хмеймиме, управляли американские военнослужащие с самолета-разведчика Poseidon-8. Об этом в четверг сообщил замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Выступая на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине, он пояснил, что 13 беспилотных летательных аппаратов шли единым боевым подрядом и управлялись общей командой. В то же время, по словам Фомина, в акватории Средиземного моря в течение восьми часов барражировал самолет-разведчик США Poseidon-8.

После того, как беспилотники столкнулись с российскими системами радиоэлектронного подавления, они были переведены в режим ручного управления.

«Так вот ручное управления осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление», — подчеркнул Фомин.

Боевики впервые массировано использовали беспилотные летательные аппараты при атаке на базу РФ Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе 6 января. Атака была отражена шесть дронов были перехвачены, семь сбиты.

Автор: Василий Котов
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