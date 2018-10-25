Ученые назвали способ избежать внезапного инсульта

Москва, 25 октября. Международная группа ученых рассказала, как люди с наследственной предрасположенностью к заболеваниям сердечно-сосудистой системы могут снизить риск инсульта.

Как пишет EurekAlert!, люди с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям могут значительно снизить вероятность инсульта отказавшись от курения и поддерживая здоровую массу тела.

Эксперты изучили данные семилетних наблюдений за 306 473 пациентами в возрасте 40–73 лет. Исследования проводили коллеги по UK Biobank. Ни у кого из добровольцев не было инфарктов или инсультов.

При этом по баллам оценивалась приверженность каждого участника здоровому образу жизни. Также ученые фиксировали отказ от курения и занятия физическими нагрузками.

Выяснилось, что наследственная предрасположенность к инсульту увеличивает его риск на 35%, независимо от образа жизни. Однако курение, нездоровая пища усугубляют положение, и риск повышается до 65%.